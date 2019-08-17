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Kuru incir yüz güldürdü

Dünyanın önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'da kurumaya bırakılan incirde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi. Kentin önemli geçim kaynaklarından incir 37 bin hektar alanda üretiliyor.

Kuru incir yüz güldürdü
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Yılda 65 bin ton verim alınan kuru incirin 40 bin tonu başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Nisan ayından itibaren uyanmaya başlayan incir, haziran ayının ilk haftasında yapılan ileklemenin (döllenme) ardından ağustos ayında meyve vermeye başlıyor.
Dalında kurumaya bırakılan incirler, bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle düşüyor.

İncirin dalından düşmesiyle hummalı bir çalışma sürecine giren işçiler, toplayıp kasalara doldurdukları inciri, iyice kuruması için "kerevet" ya da "ızgara" adı verilen tahtaların üzerine bırakıyor.

Güneşin durumuna göre tahtaların üzerinde ortalama 5 gün bekletilen incirler, daha sonra boylarına göre ayrılıp tüccarlara ya da Tariş İncir Kooperatifine satılmaya hazır hale getiriliyor.

 "Bu sene rekolte çok iyi"

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 40 bin tonla en fazla üretimin Germencik'te yapıldığını, sezon boyunca yaklaşık 3 bin işçinin ilçede çalıştığını söyledi.

Hava şartlarının incirin kalitesi ve rekoltesi üzerinde çok belirleyici olduğuna işaret eden Çapakçıoğlu, "Geçen yıl rekolte çok düşüktü ama bu sene oldukça iyi. Biz incirlere 'sarı lira' diyoruz. Sarı liralarımız bu sene çok iyi görünüyor. İncirde en önemli husus hava şartlarıdır. Yağışlar istediğimiz gibi giderse bir de poyraz olursa o zaman çok iyi oluyor." dedi.

"Ürünün tamamını yurt dışına satıyoruz"

İlçede 500 dönüm arazide incir yetiştiren Tansel Önder de son yılların en iyi sezonlarından birini yaşadıklarını ifade etti.

Önder, "Bu sene her şey yolunda. Havalar böyle giderse üreticinin yüzü gülecek. Geçen sene 60 ton civarında ürün aldık bu yıl 150 tonu yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle kalite geçen yıla göre çok iyi çünkü beklediğimiz poyraz esintisi devam ediyor. Bizim için önemli olan bu. İncir dalından düşmeye başladı. Sarı altınımızı topluyoruz. Ürünlerimizin tamamını yurt dışına veriyoruz." diye konuştu.

İbrahim Uyar da sezona umutlu başladıklarını, bu yıl üreticiden ihracatçıya herkesin istediğini alacağı bir yıl olacağını dile getirdi.

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