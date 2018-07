Kuru kayısı fiyatı arttı

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da kuru kayısı fiyatları geçen sezona göre büyük oranda artarak 10 liraya yükseldi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Geçen yıl rekoltenin yüksek olması ve kalite düşüklüğü gibi nedenlerle piyasada maliyetine alıcı bulan kuru kayısıda fiyatlar bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın sürdüğünü söyledi.

Kentteki kayısının yaklaşık yüzde 70'inin hasat edildiğini belirten Özcan, ağustos ayının ilk haftasında hasadın sona ermesini beklediklerini kaydetti.

Özcan, iklim koşullarından dolayı bu sezon rekoltenin düştüğünü ancak kalitenin arttığını anlatarak, tahmini yaş kayısı rekoltesinin 400 bin ton civarında açıklandığını anımsattı.

- "10 lira ve üstünde işlem görmeye devam edecek"

Piyasada kuru kayısının 10 lira ve üstündeki bantta kaldığını aktaran Özcan, "Üretici piyasanın talebinin üstünde kuru kayısıyı piyasaya sürmezse, fiyat 10 lira ve üstündeki bantta işlem görmeye devam edecek. Fiyat dengesinin sağlanması konusunda üretici ve ihracatçı üzerine düşeni yapıyor. Kuru kayısının kilogramı bu yıl 10 liranın altına düşmesin, üreticimiz mutlu olsun. Kalitesi düşük kayısıların kilogramı 10 liranın altında işlem görüyor. Birinci kalite kayısı 10 lira ve üstünde işlem görüyor. " dedi.

- "Mağduriyet bu yıl bir şekilde telafi edilecek"

Özcan, üreticilerin önceki yıllarda işçi ücretleri nedeniyle temmuz ve ağustos aylarında kuru kayısıyı satmak zorunda kaldığını, bu nedenle her yıl fiyatların düştüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustos ayında piyasaya giren kuru kayısı az olursa fiyatlarda istikrar olur diye düşünüyoruz. Jumbo dediğimiz kayısının gün kurusunun kilogramını üretici 13 liraya kadar satıyor. Kükürtlü jumbo kuru kayısının kilogramı ise 14 liraya kadar satılıyor. İnşallah bu yıl hem ihracat rakamlarımız iyi olacak hem de üretici geçen yıl ki mağduriyetini telafi etmiş olacak. Şu an kilogramı 10 lira bandında satılan kuru kayısı geçen yıl bu dönemlerde 6 liraydı, arada çok ciddi bir fark var. Kaliteli ürün ve üreticinin bilinçlenmesiyle kuru kayısı 10 lira bandını yakaladı. Kuru kayısının 10 lira bandına ulaşmasında kentte herkesin katkısı oldu."