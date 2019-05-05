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Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat

- Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan yılın ilk dört ayında 33 bin 910 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 84 milyon 710 bin 900 dolar gelir sağlandı

Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat
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MALATYA (AA) - Malatya'dan yılın ilk dört ayında 33 bin 910 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 84 milyon 710 bin 900 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentte ihracat hız kazandı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından nisan ayında 8 bin 310 tonluk kuru kayısı ihracatından 20 milyon 710 bin 900 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın ilk dört ayında 29 bin 868 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 85 milyon 933 bin 507 dolar döviz girdisi sağlanan kentte, bu yılın aynı döneminde 33 bin 910 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 84 milyon 710 bin 900 dolar gelir elde edildi.

Böylece ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 bin 42 ton arttı ancak elde edilen gelir 1 milyon 222 bin 607 dolar azaldı.

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