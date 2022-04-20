Kuru meyve ihracatçıları yeni yönetimini seçti

Kuru meyve ve mamulleri ihracatçılarında Mehmet Ali Işık dönemi... Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda Mehmet Ali Işık, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 59 oyun tamamını alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Mehmet Ali Işık, Türkiye’de ihracatçı birliklerinin 83 yıllık tarihinde organik sektöründen Yönetim Kurulu Başkanı seçilen ilk isim olarak tarihe geçti. Divan Başkanı Ziya Aksüt olurken, Katip üyeliklerini Banu Er ve Murat Aksüyek yaptı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinde 2014-22 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Birol Celep, Mehmet Ali Işık’ın listesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “2018 yılında görevi aldığımızda kendimize iki tema belirledik. Sağlıklı ürünler ve katma değerli ürünler yetiştirmek için size taahhütte bulunmuştuk. Bütün yapımızı bunun üzerine kurduk. Sağlıklı ürünlerde arazi bazında çok ciddi çalışmalar yaptık. Üzüm, incir ve kayısıyı kendi içinde kategorize ederek bunun altında komitelerimizi, teknik kurullarımızı oluşturduk. Ortak akılla ortak kararlarla 95 bin çiftçiye ulaştık.” dedi.

Kuru meyve sektörünün sağlıklı ürün yetiştirmede çok önemli yol aldığının altını çizen Işık, üzümde AB’nin istediği MRL değerlerinin altında değerlere ulaştıklarını vurguladı.

“Avrupa’da üzüm ve kayısıda kontrol sıklığı kaldırıldı. İncirde alfatoksinden ve hava şartlarından dolayı devam ediyor. Komitelerimize ve teknik kurulumuza destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci hedefimiz ürünlerimizin katma değerinin artırılmasıydı. Biz 4 yıl önce bin 500 bin 600 dolar olan üzümün ortalama ihraç fiyatını 2 bin dolara çıkardık. İstikrar getirmek için satın alma politikası uyguladık. Üzümde şu anda 40-50 bin tonluk stok yarattık. Bu bizim rahat bir sezon geçirmemizi sağladı. İncirde de gayet güzel bir fiyat politikamız var. Kayısıda da bu istikrarı sağlayacağımızı ümit ediyoruz.”

Organik sektörünün ihracatı 1 milyar dolara ulaşacak

Mehmet Ali Işık, “Hedef pazarlarımızda fuarlar ve çalıştaylar yaptık. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2019 yılında başlayan Turkish Dried Fruits UR-GE Proje’sinde “Yalın Üretim Teknikleri” eğitimi sürdürülebilirlikle ilgili en önemli faaliyetlerimizden biriydi. 18 firmamız ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için “Yalın Üretim Teknikleri” eğitimi aldık ve bunu hayata geçirdik. Ürünlerimizin katma değerini de artırdık. Üzümde ortalama ihraç fiyatlarımızı 2 bin dolara yükselttik. Dünyada tarım ve gıda stratejik konumda. Yeşil Mutabakat ile ülkeler 2030-2050 hedeflerini belirledi. Biz EİB’te Sürdürülebilirlik Departmanımızı kurduk. EİB olarak sürdürülebilirlik projelerimizle kendi sektörümüzün kalkınmasını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Işık, Türkiye'de 30 yıl önce kuru meyve sektörüyle başlayan organik üretimin bugün çok farklı sektörlerde üretim yapar konuma geldiğini, yıllık 500 milyon dolar ihracat hacmine ulaştıklarını söyleyerek, 4 yıllık görev süreleri sonunda organik sektörünün ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Celep: İhracatımızı 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık

2014-22 dönemi için seçilen geçmiş dönem başkanı Birol Celep, “Son iki senedir tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle pek çok sektörümüz büyük sıkıntılar yaşarken, kuru meyve sektörü olarak bu olumsuz ortamda ihracatımızı 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Son 5 yıldır 1.3-1.4 milyar dolar seviyelerinde seyreden ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 2.4’lük artışla 486.160 ton, değer bazında ise yüzde 11’lik artışla 1 milyar 563 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Celep, “Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz olarak ise ülkemizin toplam kuru meyve ihracatındaki payımız ise miktar bazında yüzde 68, değer bazında ise yüzde 55 olarak gerçekleşmiş. Yönetim Kurulumuz olarak sektörümüzün sürdürülebilir üretim ve ihracatına katkıda bulunmak üzere göreve devam etmek istiyoruz ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev süremin sonuna geldiğim bugün de, büyük bir özveri ile yeni Başkanlık görevini yapacağına emin olduğum kıymetli meslektaşım Mehmet Ali Bey’e bayrağı devretmekten büyük mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda, 2022 yılı bütçesi ve iş programı da görüşülerek kabul edildi.

Mehmet Ali Işık kimdir?

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 1957 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nden mezun olan Mehmet Ali Işık, 1974 yılında iş hayatına atıldı. 1982 yılında Işık Tarım Ürünleri A.Ş.’yi kuran Mehmet Ali Işık, 1990 yılında Türkiye’de kendi projesiyle organik sektörüne giriş yaptı ve Işık Organik A.Ş.’yi kurdu.

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Mehmet Ali Işık, 12 yıl Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye’de organik sektörünün gelişimi için çok sayıda projede etkin olarak çalıştı.

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi’nde uzun yıllardır Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsil eden Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birlikleri’nde Organik Ürünler Komitesi Başkanlığı sırasında üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde organik tarımı öne çıkardı.

2010-14 yılları arasında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyeliği, 2016-18 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Ali Işık, 20 Nisan 2022 tarihinde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Mehmet Ali Işık, Türkiye’de ihracatçı birliklerinin 83 yıllık tarihinde organik sektöründen Yönetim Kurulu Başkanı seçilen ilk isim olarak tarihe geçti. Işık, evli ve iki çocuk babası.

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

IŞIK TARIM ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş. – Mehmet Ali Işık

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜN.İTH. İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. - Ahmet Bilge Göksan

S.S. TARİŞ ÜZÜM TARIM SAT.KOOP BİRLİĞİ - Yurtcan Biryol

ANATOLİA TAR.ÜR.SAN.VE DIŞ TİC A.Ş. - Osman Öz

ŞENTAŞ TARIM ÜR.İHR.SAN.VE TİC A.Ş. - Gürcan Şen

K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM A.Ş. – Birol Celep

SELÇUK K. GIDA YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş.- Eliya Alharal

PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. – Nejat Almış

GABAY DIŞ TİCARET VE GIDA SAN. A.Ş. -Yusuf Gabay

ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. - Şemsettin Özgür

VESTA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Naci Çetin

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ DENETİM KURULU

PAK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. -– Erkan Geyik

FRANCO FİGUES GIDA TURİZM İNŞ. İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. – Rafael Çikurel

S.S. TARİŞ İNCİR TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERI BIRLIGI- – Mustafa Bircan