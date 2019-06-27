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Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı

- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "Kuru incir ve kuru kayısıda en büyük tedarikçisi olduğumuz bu pazarda kuru meyve sektöründeki payımız yüzde 38'e ulaştı"

Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı
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İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Celep, yaptığı açıklamada, 2018 yılında 68 milyon dolarlık kuru meyve ithalatı yapan Rusya'ya bu ürünlerde Türkiye'den 26,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

"Kuru incir ve kuru kayısıda en büyük tedarikçisi olduğumuz bu pazarda kuru meyve sektöründeki payımız yüzde 38'e ulaştı" değerlendirmesinde bulunan Celep, bu pazara yönelik 11 firmanın katılımıyla bir pazarlama faaliyeti düzenlediklerini belirtti.

Heyetin, pazar payının artırılmasının yanında pazara girişte karşılaşılan zorlukların giderilmesi için incelemelerde bulunduğunu ifade eden Celep, şöyle devam etti:

"Türk heyetinin Rusya temasları kapsamında ülke pazarının yüzde 25'ini temsil eden Büyük Perakende Şirketler Birliği ve bölgesel zincirlerin oluşturduğu Bağımsız Perakendeciler Birliği ile toplantılar yaptık. Foodcity ziyaretinde ise Rus firmalarla 63 iş görüşmesi yapıldı. Firmalarımızın önemli kısmı iş görüşmelerinin olumlu geçtiğini rapor etti."

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