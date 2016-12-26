Kuru meyve ihracatında 1,5 milyar dolar hedefi

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru meyvede 2016-2017 sezonunda 1,5 milyar dolar ihracat hedefleniyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru meyve ihracatında geride kalan sezonu değerlendirdi, ağustos ve eylül aylarında başlayan yeni sezona ilişkin beklentilerini aktardı.

Celep, rekolte ve fiyat anlamında bereketli bir sezon yaşayan sektörün, başta kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında son yılların en yüksek ihracat değerine ulaşması beklendiğini ifade etti.

İncirde bir önceki sezona göre yüzde 4 rekolte eksikliği olduğunu dile getiren Celep, "Sezonun da getirdiği hava şartlarının etkisiyle biraz azalan bir rekolte eksikliği ve kalite problemleri yaşandı, bu doğal bir şey. Şu anda kuru incirde ton başına fiyatlar ortalama 4 bin 100 dolar, geçen sene ise 3 bin 900 dolar seviyelerindeydi ancak doğru kalitedeki incirin kilogramı 5 doların üzerinde satılıyor. Şu saatten sonra kontratların çoğu yapılmış durumda, 60 bin ton ihracatı yakalarız. Daha iyi işler gelecek, kaliteli ürünü olan müstahsil ve ihracatçı malını daha iyi değerlendirecek. Bu sezon üretici ve ihracatçı incirden memnun." dedi.

Celep, üzüm rekoltesinin ise bir önceki seneye göre yüzde 60 arttığına dikkati çekerek, "Bizim ürünlerimizin görselliğinin dışında damak tadı önemli, coğrafyanın verdiği bu zenginliği her yerde kullanabiliyoruz. Üzümde ton başına geçen sene 2 bin 200 dolar olan fiyatları, bu yıl rekolte artışları nedeniyle bin 500-600 dolar seviyelerine indi. Zaten fiyatlar dip yaptı. İran, bizimle rekabet edecek düzeyde değil. Güney Yarımküre'de de Brezilya ve Arjantin'e de ciddi satışlar yapmaya başladık. 270 bin ton civarında ihracatı gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kuru kayısıda ise 105 bin ton rekolte öngördüklerini aktaran Celep, "Sezon sonunda kuru kayısı ihracatımızın 85-90 bin tonu aşması beklenmektedir. Talep artışları, fiyat yükselmesiyle kendi rengini belli eder. Bu sezon üzümde bizim beklediğimiz rakamlar 500 milyon dolar, kayısı da 300 milyon dolar, incirde de 250 milyon dolar civarında olur. Diğer kuru meyve ürünleriyle beraber 1,5 milyar dolar ihracat seviyelerini yakalarız." ifadelerini kullandı.

- Katma değer vurgusu

Türkiye'de kuru meyve ihracatının halen geleneksel yöntemlerle yapıldığını, dökme mal ihracatı mantığından kurtulunması gerektiğini vurgulayan Birol Celep, şunları kaydetti:

"Biz ürüne moda olarak bakmak zorundayız, her işin bir moda tarafı var. Bu modayı taze tutup, şekillendirmemiz lazım. Bizim gibi ihracatçı firmaların Ar-Ge birimleri kurarak, inovatif projeler oluşturmaları lazım. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği olarak her sene tekrarlanan Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği ile firmalarımızı bilinçlendiriyoruz. Bir tek Avrupa'ya değil, tüm dünyaya yönlenmemiz lazım. Ben Asya-Pasifik ülkeleri, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Çin ve Hindistan büyüyen birer ekonomi, buralara da öncelik vermemiz lazım."

- "Hamallığını biz yapıyoruz, kaymağı onlar yiyor"

Celep, Türkiye'nin kuru meyvede belli bir kalite standardını tutturduğunu, bunu katma değerli ürünlere yansıtması gerektiğini dile getirerek, "Biz dünyanın en kaliteli kuru meyvelerine sahibiz fakat temelde miktarsal bazda, dökme ürün olarak ihraç ediyoruz. Ancak ürünlerimizi işleyip katma değer ilave eden ülkeler nihai ürün satışlarından bizlerden daha üst noktalarda yer alıyorlar. 'Kaymağını onlar yiyor. Biz burada yükün ağırını taşıyoruz. Bir anlamda hamallığının yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin kuru meyve ihracatı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru incirde dünyada ihracatın yüzde 60'ını, kayısı da ise yüzde 80'ini tek başına yapıyor. Kuru üzüm, kayısı ve incir, Türkiye'nin toplam kuru meyve ihracatının yüzde 80'ini oluşturuyor.

Son 5 yılda Türkiye'nin kuru meyve ihracatı şöyle oldu:

YILLAR TOPLAM KURU MEYVE İHRACATI2012 1.364.635.474 2013 1.438.198.129 2014 1.458.437.4122015 1.340.730.386 2016 (17.12.2016 'ya kadar) 1.250.924.525