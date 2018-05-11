Kuru meyve ihracatında hedef Uzakdoğu - Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "Sektörümüzün 2023 yılı ihracat hedefi 3 milyar dolar. Bu amaca yönelik olarak Japonya, Çin ve Güney Kore gibi hedef pazarlarda çalışmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatında 2023 hedefinin 3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Japonya, Çin ve Güney Kore gibi pazarlara ağırlık vereceğiz." dedi.

Celep, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılında kuru meyve ihracatının bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 1 düşerek, 1,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu ihracatta kuru meyve sektörünün geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa Birliği'nin ihracatta yüzde 65'lik payla ilk sırada yer aldığını anlatan Celep, "İhracatta en önemli pazarlarımızdan İngiltere ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda takip etmektedir. 2013-2017 yılları arası Türkiye geneli kuru meyve ihracatımız miktar bazında 410 - 493 bin ton arasında, değerde ise 1,28 - 1,45 milyar dolar arasında değişmektedir." diye konuştu.



- Dünyada ilgi artıyor



Sektörün 2018 hedefinin miktarda 500 bin ton değerde ise 1,4 milyar dolar olduğunu vurgulayan Celep, dünya genelinde sağlıklı gıdaya yönelik tüketici bilincindeki artış nedeniyle kuru meyvelere olan ilgi ve talebin giderek yükseldiğini kaydetti.

Ürünlerin üretim miktarının tek başına artmasının yeterli olmadığını, ürün kalitesini artırmak, kalıntı miktarını düşürmek, ürünleri insan sağlığına daha uygun hale getirmek gerektiğine değinen Celep, "Sektörümüzün 2023 yılı ihracat hedefi 3 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak Japonya, Çin ve Güney Kore gibi hedef pazarlarımızda çalışmaya devam edeceğiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında çalışma programı belirledik." ifadelerini kullandı.

Birlik yönetim kurulu olarak Turquality ve UR-GE projeleriyle yeni pazarlar kazanmayı planladıklarını da aktaran Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaca yönelik olarak 22 firmanın katılımıyla Kuru Meyve UR-GE Projemizi oluşturduk. Ekonomi Bakanlığı'ndan ön onayı aldık ve inşallah önümüzdeki günlerde hızla faaliyete geçeceğiz. Amacımız proje paydaşlarımızla iş birliği içinde firmalarımızın ortak yapısal konu ve sorunlarına çözüm bulmak ve sektörümüzü yeni ve bakir pazarlara yönlendirmek."