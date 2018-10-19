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Kuru meyvede markalı ihracat hedefi

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektöründe markalı ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi hazırladıklarını...

Kuru meyvede markalı ihracat hedefi
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İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektöründe markalı ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi hazırladıklarını belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 19 sektör firmasının katılımıyla birlik tarafından "Turkish Dried Fruits" adı altında URGE Projesi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mehmet Ali Işık, Türk kuru meyve sektörünün mevcut pazarlarda müşteri beklentilerini karşılayabilir seviyede olduğunu, söz konusu URGE projesi ile yeni pazarlara girmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Işık, şunları kaydetti:

"Üç yıllık proje sonunda ihracatımızda markalı ürün oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ulaşmak için hedef pazarlardaki gıda fuarlarına her yıl en az 5 kez katılmayı planlıyoruz. ABD, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan’a 10 kez sektörel ticaret heyeti ve 10 defa alım heyeti organizasyonu yapacağız. Proje kapsamında firmalarımızın yetkinliklerini artıracak eğitim programları düzenleyeceğiz."


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