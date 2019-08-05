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Kuru meyvenin en büyük alıcısı AB ve Orta Doğu

- Güneydoğu Anadolu'dan temmuzda 10 milyon dolarlık, ocak-temmuz döneminde de 117 milyon 747 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi - Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: - "Ürünlerimizi ham madde olarak değil de işlenmiş ve mamul hale getirilmiş marka ürünler olarak ihraç edebilmek için büyük çaba gösteriyoruz" - "Ülke grupları açısından bakıldığında AB, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ihracatta ilk üç sırada yer alırken ülke bazında en fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak'a gerçekleştirdik"

Kuru meyvenin en büyük alıcısı AB ve Orta Doğu
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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden temmuzda 10 milyon dolarlık, ocak-temmuz döneminde de 117 milyon 747 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada,
temmuz ayında en fazla kuru meyve ve mamulleri ihracatının Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu ve ABD’ye gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılın 7 aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 89 ülkeye 117 milyon 747 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 10 milyon dolarlık bölümünün temmuzda gerçekleştirildiğini ifade eden eden Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, kuru üzüm ve diğer kuru meyve, mamulleri ve çerezler gibi ürünlerimiz en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer aldı. Ülke grupları açısından bakıldığında AB, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ihracatta ilk üç sırada yer alırken ülke bazında en fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak’a gerçekleştirdik. 89 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştiren birliğimiz üyesi firmaları başarılarından dolayı kutluyorum. Elbette ürün yelpazemizi yüksek katma değerli mamullerden oluşturmak istiyoruz.

Bu anlamda gıda sanayimize büyük görevler düşüyor. Ürünlerimizi ham madde olarak değil de işlenmiş ve mamul hale getirilmiş marka ürünler olarak ihraç edebilmek için büyük çaba gösteriyoruz."

Çıkmaz, her geçen yıl ihracat yapılan bölge ve ülke sayısının arttığına dikkati çekerek, "Mevsim itibarıyla kuru meyve üretiminin arttığı aylardayız. Yeni mahsul ürünlerimizin en iyi koşullarda dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle satılabilmesi için el birliğiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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GaziantepGüneydoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet ÇıkmazKuru Meyve
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