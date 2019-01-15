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Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı

Spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak, kuru soğan ithalatında uygulanacak gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar yüzde sıfır olacak

Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı
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ANKARA (AA) - İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKuru SoğanCumhurbaşkanı Kararı
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