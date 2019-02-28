Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

Kuru soğanda "sıfır gümrük vergisi"nin süresi uzatıldı

- Kuru soğanda bugün itibarıyla süresi dolacak olan "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulaması 31 Mart'a kadar devam edecek

Kuru soğanda
banner17

ANKARA (AA) - Kuru soğanda bugün itibarıyla dolacak olan "sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında bugün sona ermesi gereken "yüzde sıfır gümrük vergisi" 31 Mart'a kadar uygulamada kalacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kararla kuru soğan fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatların makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amaçlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergisiKuru SoğanResmi GazeteTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5