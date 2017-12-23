Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Kuru yemiş sektöründe yılbaşı hazırlığı

- Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Karaman: - "Sektör, yıllık cironun 1,1 milyar lirasını aralık ayında elde ediyor, bunun 375 milyon liralık bölümü ise sadece yılbaşından kaynaklanıyor" - "Bu yıl leblebi ve Antep fıstığında üretimdeki azalmadan dolayı, ithal ürünlerde de döviz kurundan dolayı artışlar oldu"

Kuru yemiş sektöründe yılbaşı hazırlığı

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, sadece yılbaşı gecesi için 375 milyon liralık kuru yemiş satılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının severek tükettiği kuru yemişte pazarın yılbaşı yaklaştıkça hareketlendiğini, firmaların ürünlerini rafa yetiştirme çabasında olduğunu ifade etti.

Kuru yemiş tüketiminin özellikle yılbaşı öncesi en üst noktaya ulaştığına işaret eden Karaman, tüketimde yer fıstığı, leblebi ve ay çekirdeğinin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Leblebide, nohut üretimindeki azalmanın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20 fiyat artışı olduğunu, aynı nedenle Antep fıstığının da yüzde 30'a varan zamlandığını aktaran Karaman, ithal ürünlerde de yüzde 14'lük farkın fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Fındıkta ise toptan piyasada görülen düşüşün henüz perakendeye yansımadığına dikkati çeken Karaman, "Çerezlik ürünlerin genelinde enflasyon oranında bir artış oldu. Ancak yılbaşı dolayısıyla bir fiyat artışı söz konusu değil. Nohut, kabak, Antep fıstığı ve incirde üretimin yüksek olması halinde fiyatların normale dönmesini umut ediyoruz." dedi.

Yılbaşında Antep fıstığı, fındık ve bademin yoğun talep gördüğünü, yıl genelinde ise çerez tabağının kuru yemiş fiyatlarına göre değişkenlik gösterdiğini anlatan Karaman, "İnsanların çerez için ayırdıkları bir bütçe var. Örneğin 20 liralık alıyor, bu karışımın içinde hangi kuru yemişlerin olacağını ise fiyatlar belirliyor" diye konuştu.

Sektörün yıllık iç pazar büyüklüğünün 9,6 milyar lira olarak tahmin edildiğini kaydeden Karaman, "Sektör, yıllık cironun 1,1 milyar lirasını aralık ayında elde ediyor, bunun 375 milyon liralık bölümü ise sadece yılbaşından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

- Bayram ve yılbaşı etkisi

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ise leblebi ve ay çekirdeği üretiminde önemli paya sahip kentten yılbaşı öncesi kuru yemiş sevkiyatında artış yaşandığını belirtti.

Misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmezi olan kuru yemişte bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde tüketimin arttığını kaydeden Tefenlili, en yüksek satış rakamlarının ise aralık ayında yakalandığını söyledi.

Tefenlili, bazı ürünlerde fiyat artışları olsa da son 2-3 ayda fiyatların durulduğunu, artan talepten kaynaklanan bir zammın söz konusu olmadığını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çerezKuruyemişTÜKSİADYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5