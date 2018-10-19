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Kurulan-kapanan şirketler (1)

- Kurulan şirket sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 16,26 artarak 6 bin 328 oldu - Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,18 artışla bin 110 olarak gerçekleşti

Kurulan-kapanan şirketler (1)
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ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 16,26 artarak 6 bin 328 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,18 artışla bin 110 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,26 artarak 5 bin 443'ten 6 bin 328'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 28,18 arttı ve bin 110 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı 866 idi.

Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,31, kapanan şirket sayısı da yüzde 25,57 arttı.

Ocak-eylül döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 64 bin 826, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,64 azalarak 8 bin 305 oldu.

(Sürecek)

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