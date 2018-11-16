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Kurulan-kapanan şirketler (1)

- Kurulan şirket sayısı ekimde, bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 7 bin 81 oldu - Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4,68 artışla bin 162 olarak gerçekleşti

Kurulan-kapanan şirketler (1)
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ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı ekimde, bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 7 bin 81 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4,68 artışla bin 162 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 6 bin 328'den 7 bin 81'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,68 arttı ve bin 162 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı bin 110 idi.

Kurulan şirket sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,24 artarken, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,29 azaldı.

Ocak-ekim döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,72 artarak 71 bin 907, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,72 azalarak 9 bin 467 oldu.

(Sürecek)

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