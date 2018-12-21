Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalarak 7 bin 16 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9,81 azalışla bin 48 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalarak 7 bin 81'den 7 bin 16'ya geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,81 azaldı ve bin 48 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı bin 162 idi.



Kurulan şirket sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,87 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,34 azaldı.

Ocak-kasım döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,88 artarak 78 bin 923, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,58 azalarak 10 bin 515 oldu.

(Sürecek)