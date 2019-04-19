Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 5,42 artışla 7 bin 57 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,4 yükselerek 640 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,42 artarak 6 bin 694'ten 7 bin 57'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 2,4 arttı ve 640 oldu. Şubatta kapanan şirket sayısı 625 idi.



Martta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5,52, kapanan şirket sayısı da yüzde 12,57 azaldı.



Kurulan şirket sayısı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,59 azalarak 22 bin 29, kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,44 azalarak 3 bin 192 oldu.



(Sürecek)