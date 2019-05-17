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Kurulan-kapanan şirketler (1)

- Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalarak 6 bin 693 oldu - Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 yükselerek 726 olarak gerçekleşti

Kurulan-kapanan şirketler (1)
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ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı nisanda, bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalışla 6 bin 693 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 yükselerek 726 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalarak 7 bin 57'den 6 bin 693'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,44 arttı ve 726 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 640 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 20,85 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 25,61 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 azalarak 28 bin 722, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,41 azalarak 3 bin 918 oldu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Kurulan-kapanan şirketlerNisan 2019TOBBTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
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