Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon mersin seminer 23
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü

Kurulan-kapanan şirketler (1)

- Kurulan şirket sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalarak, 6 bin 670, kapanan şirket sayısı yüzde 20,94 artışla 878 olarak kayıtlara geçti

Kurulan-kapanan şirketler (1)
banner17

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalışla 6 bin 670 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94'lük artışla 878 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalarak 6 bin 693'ten 6 bin 670'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,94 arttı ve 878 oldu. Nisan ayında kapanan şirket sayısı 726 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 18,56 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 49,07 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,14 azalarak, 35 bin 392, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,37 artarak 4 bin 796 oldu.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kurulan-kapanan şirket IstatistikleriMayısTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5