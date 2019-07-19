Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı haziranda, bir önceki aya göre yüzde 31,27 azalışla 4 bin 584 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,34'lük azalışla 717 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,27 azalarak 6 bin 670'ten 4 bin 584'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18,34 azaldı ve 717 oldu. Mayıs ayında kapanan şirket sayısı 878 idi.



Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 16,87 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,52 arttı.



Kurulan şirket sayısı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,58 azalarak, 39 bin 976, kapanan şirket sayısı yüzde 1,77 artarak 5 bin 513 oldu.



(Sürecek)