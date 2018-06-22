Kurulan-kapanan şirketler (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de mayıs ayında 8 bin 297 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,15, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,50 azaldı, kurulan kooperatif sayısı değişmedi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,90, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40 artış olurken, kapanan kooperatif sayısında 11,79 azalış gerçekleşti.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33, kooperatif sayısı yüzde 16,30 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,56 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 25,63, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,40 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,70 geriledi.

- Tunceli'de şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 297 şirket ve kooperatifin yüzde 85,52'si limited şirketler, yüzde 13,16'sı anonim şirketler, yüzde 1,29'u ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,55'i İstanbul, yüzde 9,45'i Ankara, yüzde 5,46'sı da İzmir'de kuruldu. Bu ayda Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 774'ü ticaret, bin 237'si inşaat ve bin 49'u imalat sektöründe yer aldı.

Mayısta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 202'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 791'i inşaat, 438'i ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdi.

Geçen ay kurulan kooperatif sayısı 107 olarak belirlendi.



Kapanan şirket ve kooperatiflerin 215'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 115'i inşaat, 60'ı da imalat sektöründe yer alıyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 452'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 160'ının inşaat, 75'inin imalat sektöründe olduğu görüldü.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler



Geçen ay bin 278 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 162'si Suriye ve 140'ı Suudi Arabistan ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ü anonim, bin 174'ü limited şirket statüsünde faaliyete başladı. Bu şirketlerin 688'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 370'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 321'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.



Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,45'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)