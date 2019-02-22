Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Optimum Fatih Dönmez
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Dicle Elektrik

- Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Dicle Elektrik
banner17

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda rakibini 8-4 yenerek şampiyon oldu.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Şırnak’ta kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da hayli çekişmeli geçti.

11 Şubat’ta başlayan turnuvaya ildeki değişik kurumların 28 futbol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Şırnak İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Çekişmeli geçen maçı, Dicle EDAŞ 8-4 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dicle EDAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5