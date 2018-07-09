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Kurumlara yeni düzenleme

- BTK'nin başkanı, ikinci başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak

Kurumlara yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) başkanı, ikinci başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, BTK'nin kuruluşuna ilişkin kanunda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik değişikliğe gidildi. BTK'nin başkanı, ikinci başkanı ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul başkan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş görememe ya da atanmaları için gerekli şartlan kaybetmeleri halinde Cumhurbaşkanınca süresi dolmadan görevden alınabilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapılan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
BTKSiber Güvenlik
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