Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Aygül Çiçek Bursa
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu

Kurumsal sektör hesapları

- Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu, bu şirketlerin katma değer içindeki payı 2017'de yüzde 58,4'ü buldu

Kurumsal sektör hesapları
banner17

ANKARA (AA) - Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2017 yılında yüzde 58,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olurken, 2017 itibarıyla toplam katma değerin yüzde 58,4'ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla yüzde 27,2 ile hanehalkı, yüzde 10,8 ile genel devlet takip etti.

Gayrisafi milli hasıla (GSMH) 2017'de bir önceki yıla göre yüzde18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin lira oldu.

Toplam gayrisafi tasarrufun, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2017'de toplam ekonomi için yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Bunun yüzde 10,4'ü hanehalkı, yüzde 9,4'ü mali olmayan şirketler, yüzde 3,5'i mali şirketler, yüzde 2'si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14,1 iken 2017'de yüzde 15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH'ye oranı 2016 yılında yüzde 3,8 iken, 2017'de yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2016-2017Kurumsal Sektör HesaplarıTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1