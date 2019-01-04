ANKARA (AA) - Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2017 yılında yüzde 58,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olurken, 2017 itibarıyla toplam katma değerin yüzde 58,4'ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla yüzde 27,2 ile hanehalkı, yüzde 10,8 ile genel devlet takip etti.

Gayrisafi milli hasıla (GSMH) 2017'de bir önceki yıla göre yüzde18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin lira oldu.

Toplam gayrisafi tasarrufun, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2017'de toplam ekonomi için yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Bunun yüzde 10,4'ü hanehalkı, yüzde 9,4'ü mali olmayan şirketler, yüzde 3,5'i mali şirketler, yüzde 2'si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14,1 iken 2017'de yüzde 15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH'ye oranı 2016 yılında yüzde 3,8 iken, 2017'de yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.