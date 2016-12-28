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Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV düzenlemesi

- Tuzlu Antep fıstığının ithal ve toptan tesliminde KDV oranı, ürünün "kuruyemiş vasfını kaybetmemesi ve niteliğinde bir değişim yaşanmaması" halinde yüzde 1 olarak uygulanacak

Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV düzenlemesi

GAZİANTEP (AA) - Tuzlu Antep fıstığının ithal ve toptan tesliminde KDV oranının, ürünün "kuruyemiş vasfını kaybetmemesi ve niteliğinde bir değişim yaşanmaması" halinde yüzde 1 olarak uygulanacağı bildirildi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, Borsanın, kuruyemiş ürünlerinin toptan satışında uygulanacak KDV oranları konusunda sektörde yaşanan birtakım tereddütler ve üyelerden gelen talepler üzerine, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde başlattığı girişimlerden olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Maliye Bakanlığının, kuruyemiş üreticilerinin Antep fıstığında uygulanacak KDV oranlarıyla ilgili beklediği açıklamayı yaptığını ifade etti. Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV oranlarının ürününün tabi tutulduğu işlemlere göre değiştiğine dikkati çeken Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı kuruyemiş olma, kavurma ve zarının soyulması işleminde olduğu gibi tuzlanmasında, niteliksel bir değişime uğramaması halinde ithal ve toptan tesliminde yüzde 1, perakende teslimindeyse yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulacak. Bunların paketlenerek satılması da uygulanması gereken KDV oranını etkilemeyecek. Antep fıstığının çikolata, şeker, soya ve benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak."

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Antep FıstığıGaziantepKdvKuruyemiş
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