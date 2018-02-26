Kuşadası'nda

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Daha çok Hollanda ve Belçikalı turistlerin tercih ettiği Aydın'ın Kuşadası'ndaki işletmecilerin yüzü, İngiltere ve Almanya'dan gelen erken rezervasyonlarla gülüyor. Son iki yıldır dış turizmde umduğunu bulamayan Kuşadası otellerinde doluluk oranı yüzde 60'ı aştı.

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Taceddin Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda iklim koşulları dolayısıyla daha çok Hollanda, Belçika ve Polonyalıların tercih ettiği ilçede erken rezervasyonlarda yeni pazarların açılmasının turizmcinin umutlarını arttırdığını söyledi.

Özden, dış turizmde son 2 yıldır turist sayısında düşüş yaşandığını anımsatarak, otellerin bu yıla ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve yeni sezona güzel girmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Turist sayısındaki düşüşün Avrupa'daki kimi medya organlarının oluşturduğu olumsuz algının büyük rol oynadığına işaret eden Özden, şunları söyledi:

"Türkiye'ye gelmeyen turist İspanya ve Yunanistan'a yöneldi. Ancak bu ülkelerden beklediği hizmeti alamıyor. Bu nedenle Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Bizde doğa, tarih, kültür var. Bir turistin arayacağı her şey var. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen toparlanmaya başladık. Bizim en büyük sıkıntımız Avrupa medyasının Türkiye hakkındaki olumsuz algı politika gütmesi. Turistler bu algının gerçeğini öğrenince yeniden Türkiye gelmek için rezervasyon yapmaya başladı. Yurt dışında Türkiye’den vazgeçemeyen ciddi bir kitle var. Bunlar artık yeniden buraya geliyor. Türkiye’deki fiyat ve hizmet kalitesi başka hiçbir yerde yok."

- İngiltere pazarında yüzde 100 artış

Özden, özellikle İngiltere ve Almanya'dan gelen erken rezervasyon taleplerinin umut verici olduğunu vurguladı.

Bu yıl turizmcinin yüzünün güleceğini kaydeden Özden, şöyle konuştu:

"Geçen yıla oranla yüzde 50-60 oranında erken rezervasyon artışı söz konusu. Aynı hızla da devam ediyor. Hemen hemen tüm pazarlarda artış var. Özellikle İngiltere pazarında yüzde 100’e varan bir artış söz konusu. Bununla birlikte Almanya pazarı da hızla artıyor. Bu bölgede Rusya ve Ukrayna pazarı olmasına rağmen buralarda da bir hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık 450 bin turist gelmişti, bu sene bunun 600 binlere ulaşacağını düşünüyorum."

Özden, otellerdeki fiyat aralığının 150 ile 500 lira arasında değiştiğini aktararak, iç pazarda da ciddi bir hareketlenmenin olduğunu, ilçenin yerli turist anlamında bir sıkıntısının bulunmadığını söyledi.

- "Haziran ayı için doluluk oranımız yüzde 65'e ulaştı"

Otel işletmecisi Rıza Esen de önceki yıllara oranla bu yıl iyi bir sezon geçireceklerini öngördüğünü dile getirdi.

Umutlarının erken rezervasyonla arttığını ifade eden Esen "En önemli artış İngiltere’den. Önümüzdeki dönemde Almanya’dan ciddi bir artış bekliyoruz. Almanya bizim için çok önemli bir pazar. 1 Nisan’dan başlayarak Mayıs’ta artan ciddi bölge dolulukları görmeyi bekliyoruz. Erken rezervasyonlar oldukça iyi gidiyor. Şu anda Haziran ayı doluluk oranımız yüzde 65’lere ulaşmış durumda. Geçen yıla oranla yüzde 50’lilik bir artış söz konusu." diye konuştu.

Tatil için Kuşadası'na gelen İngiltere vatandaşı Claire Taylor, 5 yıldır Türkiye'ye geldiğini, iklimini, kültürünü, sosyal hayatını çok sevdiğini belirtti.

Ülkesinden Türkiye'ye gelmekten çekinenlerin olduğuna dikkati çeken Taylor, "Mesela ben burada kendimi çok güvende hissediyorum. İngiltere’de ne kadar sorun varsa burada da o kadarı vardır. Aslında insanlar değişiklik yapmaktan korkuyor. İspanya ve Yunanistan’da da ciddi sorunlar var. Buraya gelsinler ve güzelliklere şahit olsunlar." dedi.



