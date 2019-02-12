TRABZON (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturulan KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'nin milli ve yerli sanayi hamlesi kapsamında KÜSİ Çalışma Grubu oluşturduğunu söyledi.

Baykal, KÜSİ Çalışma Grubu'nun amacının, paydaşları arasındaki sinerjiyi artırarak ulusal yenilik ekosistemini güçlendirmek suretiyle sanayiyi rekabet gücü yüksek ve yenilikçi ürünler üretebilen sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı'nın KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirten Baykal, toplantıya programının uygun olması durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılmasının planlandığını aktardı.

KTÜ Öğretim Görevlisi ve KÜSİ Trabzon Temsilcisi Ali Haydar Doğu ise toplantıya 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent ve 81 ilin KÜSİ temsilcisinin katılacağını söyledi.

Doğu, toplantıda grubun 2018 yılındaki çalışmalarının değerlendirileceği ve 2019 yılı planlamasının yapılacağını ifade ederek, ilk kez verilecek KÜSİ Başarı Ödüllerinin sahiplerini bulacağını, ayrıca KÜSİ Hatıra Parkı'nın açılışının gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.