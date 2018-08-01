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Kütahya Vişnesi "coğrafi işaret" alacak

- KÜTBO Başkanı Gültekin: - "Tat ve aroma bakımından zengin olan ve borsamız tarafından tescil işlemleri yapılan Kütahya Vişnesi'ne hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz"

Kütahya Vişnesi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, il genelinde üretilen vişnenin "coğrafi işaret" almasına yönelik iki yıl önce başlatılan çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçelerinde yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretildiğine işaret ederek, bu vişnenin her yönden kaliteli olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce Kütahya'da üretilen vişnenin "coğrafi işaret" alması yönünde başvuruda bulunduklarını belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Tat ve aroma bakımından zengin olan ve borsamız tarafından tescil işlemleri yapılan Kütahya Vişnesi'ne hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Borsamız tarafından 'coğrafi işaret' alınması için il müdürlüğümüzün de katkılarıyla 2016 yılında başlamıştık. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar neticesinde, 'Kütahya Vişnesi' adı altında coğrafi işaret başvurusunu KÜTBO olarak geçen yıl Türk Patent Enstitüsüne yaptık. Tamamlanma aşamasına geldi."

Gültekin, başvurunun onaylanmasının ardından Kütahya Vişnesi'nin hak ettiği değere kavuşacağını sözlerine ekledi.

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