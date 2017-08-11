KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da "siyah elmas" olarak nitelendirilen trüf mantarı ormanı bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün "Trüf Ormanı Eylem Planı" kapsamında trüf mantarı tespit çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Hazırlanan eylem planıyla Türkiye'nin sahip olduğu doğal trüf mantarı türlerinin saptanıp, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını dile getiren Kayım, şunları kaydetti:

"Trüf mantarı, ticari değeri çok yüksek bir mantar türü. Dünyada 'siyah elmas' olarak nitelenen, kilogram fiyatı, türü ve kalitesine göre 100 ile 3 bin avro arasında değişen trüf mantarı üretiminin artırılması için çalışmalarımız sürüyor. Orman Genel Müdürlüğümüzce 2013 yılında Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında oluşturulan heyet tarafından Kütahya ormanlarında inceleme yapıldı.

İncelemelerini Kütahya Dereköy, Çayırlıöz, Dörtyol ve Domaniç Kocayayla mevkilerinde yapan heyet, o dönemde trüf emarelerine rastladı. 2016 yılında Simav İşletme Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada Kayacık, Yaykın ve Yassıeynihan köyleri yakınlarında eğitimli köpeklerle trüf mantarı araması yapıldı ve arazide trüf mantarları bulundu.

2017 yılı programı dahilinde İstanbul'dan getirilen eğitimli köpeklerle Türkmen Dağı mevkisinde de arama yaptık ve doğal trüf ormanı tespit ettik."

Türkmen Dağı, Sabuncupınar, Ilıca, Sofça, Akpınar, Dereköy, Demirciören, Göynükören, Gelinkaya, Seydiköy ile Kumarı ve Aydoğdu mahallelerinde yaptıkları arazi çalışmalarıyla zengin trüf yetişme alanları belirlediklerini anlatan Kayım, "Tespit edilen alanlar, envanter kayıtlarına 'doğal trüf ormanı' olarak tescil edildi. Simav'dan sonra Türkmen Dağı'nda da trüf mantarı bulunması memnuniyet verici ve Kütahya'mız için güzel bir gelişme. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kayım, Simav Orman İşletme Müdürlüğünce, Kiçir ve Aksaz bölgelerinde onar dönümlük alanlarda trüf mantarı aşılı, tüplü 384 meşe ve 36 kestane olmak üzere 420 fidan dikilerek koruma altına alındığını, bu çalışmayla 5 yıla kadar mahsul alınmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

