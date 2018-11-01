KUTSO'nun yeni hizmet binası açıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizin etkilerinin, tüketimden çok üretim yapılarak daha hızlı aşılabileceğini bildirdi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan her işletmenin değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla büyük yatırımlar yapan girişimci ve müteşebbisler bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kumluca da ekonomik anlamda ülke ekonomisine katkı sağlayan ender bölgelerimizden biri. Cenab-ı Allah beş vakit namazı farz kıldıysa Kumlucalılar bir beş vakit daha şükür namazı kılmalıdırlar." dedi.

Son aylarda piyasalarda ekonomik anlamda çalkantılar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, tüm sektör paydaşlarıyla sıkıntı yaşanan konuları ele alıp görüşerek, hükümetin ilgili bakanlıklarına, kurumlara ilettiklerini ve birlikte çözüm bulunması için çalıştıklarını kaydetti.

Son olarak Hal Yasası ile ilgili çalışmalar konusunda ilgili bakanlık ile istişarede bulunarak, yasanın çıkmasından önce sektörün görüşlerinin alınmasını istediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Devletimizden, hükümetimizden isteğimiz yanımızda olsunlar yeter. Zor zamanlarda gördük ki bize bizden başka dost yok. Hedefimiz dünyanın en güçlü ekonomisi olmaksa çok çalışmalı, çok üretmeliyiz. Ekonomik krizin etkilerini, tüketimden çok üretim yaparak daha hızlı aşabiliriz." diye konuştu.

- KUTSO Başkanı Günay

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da KUTSO olarak Kumluca'nın yanı sıra Finike, Demre ve Kaş ilçelerine hizmet verdiklerini, bölgenin tarım başta olmak üzere turizm ve ticarette ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

Yaptıkları güzel çalışmalarda kendilerine her zaman destek veren Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Günay, "Bölgemiz ekonomik olarak Türkiye'mizin önemli bölgelerindendir. Tarım başta olmak üzere turizm ve ticarette hatırı sayılır bir payımız var. Burada yapmamız gereken birlik ve beraberlik içinde çalışmak ve ülke ekonomimize katkı sağlamaktır." dedi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından törene katılan protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Demre Belediye Başkan Vekili Orhan Avcı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve davetliler katıldı.