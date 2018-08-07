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Kütüphane istatistikleri

- Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor - Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 azaldı

Kütüphane istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 28 bin 126 kütüphane bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla 1 milli, bin 146 halk, 564 üniversite ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Milli Kütüphanenin 26 bin 478, halk kütüphanelerinin 2 milyon 201 bin 39 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 814 bin 500 üyesi bulunuyor.

Geçen yıl Milli Kütüphane'deki kitap sayısı 1 milyon 410 bin 489 olarak tespit edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı ise yüzde 18,4 artarak 184 bin 316 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 629 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 1,9 azalarak 26 bin 478'e düştü.

Halk kütüphanelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak bin 146 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 6,2 artışla 19 milyon 993 bin 613'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 29,7 artışla 2 milyon 201 bin 39'a yükseldi. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı yüzde 7,8 artarak 25 milyon 91 bin 232'ye çıktı. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

- Üniversitelerdeki kitap sayısı arttı

Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 564 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 16 milyon 385 bin 532'ye çıktı. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 0,1 artarak 3 milyon 814 bin 500'e yükseldi.

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı ise 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 3,2 azalarak 26 bin 415'e geriledi. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemde yüzde 2,6 azalarak 26 milyon 707 bin 127 oldu.

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