Kuveyt ile Airbus arasında 8 uçak alımı için imzalar atıldı KUVEYT (AA) - Kuveyt'in Airbus firmasıyla 8 uçak alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi. Kuveyt Hava Yolları resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Airbus firmasıyla 8 adet A330-800 NEO türü uçak alımı için imzaların atıldığını...

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:57