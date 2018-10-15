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Kuveyt ile Airbus arasında 8 uçak alımı için imzalar atıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in Airbus firmasıyla 8 uçak alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi. Kuveyt Hava Yolları resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Airbus firmasıyla 8 adet A330-800 NEO türü uçak alımı için imzaların atıldığını...

Kuveyt ile Airbus arasında 8 uçak alımı için imzalar atıldı
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KUVEYT (AA) - Kuveyt'in Airbus firmasıyla 8 uçak alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Kuveyt Hava Yolları resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Airbus firmasıyla 8 adet A330-800 NEO türü uçak alımı için imzaların atıldığını duyurdu.

Açıklamada, Kuveyt'in haya yolu filosunu bu tür uçaklardan kurma konusunda dünyadaki ilk şirketlerden olduğu belirtilerek, imzaların atılması için Airbus firması yetkilileriyle 5 ay süren görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Teslimatın da Mart 2019 ila 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
AirbusKuveytKuveyt Hava Yolları
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