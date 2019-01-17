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Kuveyt Türk 5 saniyede olağanüstü durum merkezine geçiş yapıyor

- Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar: - "Olağanüstü durum merkezinin normalde ortalama 30 dakika olan geçiş süresini 5 saniyeye düşürmeyi başardık"

Kuveyt Türk 5 saniyede olağanüstü durum merkezine geçiş yapıyor
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İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, olağanüstü durum merkezinin normalde ortalama 30 dakika olan geçiş süresini 5 saniyeye düşürmeyi başardıklarını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündebahar, tüm bilgisayar sistem altyapılarını veri merkezlerinde tutan kurumların doğal afet, yangın, büyük çapta elektrik kesintisi veya arıza durumunda veri merkezlerinden olağanüstü durum merkezlerine (disaster recovery center-DRC) geçiş yaptıklarını kaydetti.

Kuveyt Türk olarak olağanüstü durum merkezlerini hafta içi mesai saatlerinde de kullanmaya başladıklarını belirten Gündebahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel ve kurumsal müşterilerimize, aracı kurumlara ve bankamızla iş birliği içerisinde olan tüm taraflara karşı olan sorumluluklarımızı acil durumlarda dahi kesintisiz bir şekilde yerine getirebilmek adına, hafta içi mesai saatlerinde bankacılık işlemlerimizin bir kısmını olağanüstü durum merkezimiz üzerinden gerçekleştirdik. Bu sayede, olağanüstü durum merkezimizi sürekli olarak test etmiş oluyoruz. Şu ana kadar tüm testlerimizi başarıyla tamamladık."

Gündebahar, veri merkezinden olağanüstü durum merkezine geçiş süresinin yaygın olarak kullanılan teknolojilerle yaklaşık 30 dakikada gerçekleştiğini belirtti.

Gündebahar, "Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde yarım saatlik bu süreyi beş saniyeye indirmeyi başardık. Türkiye’nin üç Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak teknoloji alanında yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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