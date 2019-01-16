"Kuveyt Türk, ihracatçının yanında olacak"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "İhracatçılarımızı destekleyecek ve ülkemize döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak "İhracat Destek Paketi" açıkladığını duyurdu.

İhracat Destek Paketi'ne ilişkin görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Uyan, bu anlamda 2019 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını bildirdi.

Araç ve ev finansmanlarında verdikleri desteklere bir yenisini daha ekleyerek bu sefer ihracatçıları destekleyecek ve ülkeye döviz girdisini artıracak bir paket hazırladıklarını aktaran Uyan, "Paket kapsamında, ihracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksitte ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli fon kullandırarak ihracatçımızın yanında olacağız. Fonlarımızı avroda aylık 0,34, dolarda ise aylık 0,48 kâr oranlarıyla kullandırtacağız." ifadelerini kullandı.