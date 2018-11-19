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Kuveyt Türk, İstanbul'da altın toplayacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul'da kasım ayı boyunca Altın Toplama Günleri düzenleyecek.Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç sağlaması...

Kuveyt Türk, İstanbul'da altın toplayacak
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İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul'da kasım ayı boyunca Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç sağlaması için öncü çalışmalar gerçekleştiren banka, altın toplama günlerine kasımda da devam edecek.

Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunuyor.

Banka, bu kapsamda 20-23 Kasım'da Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli Şubesi'nde, 21 Kasım'da Çiftlik Bağcılar Şubesi'nde ve 23 Kasım'da Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu Çarşı Şubesi'nde yapılacak Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Vatandaşlar bu çerçevede çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye ve ve benzeri ziynet eşyalarını belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak.

Kuveyt Türk'ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL'ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Altın bankacılığı alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de ilklere imza atan Kuveyt Türk, 2011’den günümüze kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.

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Kuveyt Türk
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