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Kuveyt Türk'e "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülü

- Banka, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde "Bankacılık ve Finans Sektörü" kategorisinde 4'üncü kez "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülünün sahibi oldu

Kuveyt Türk'e

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde "Bankacılık ve Finans Sektörü" kategorisinde 4'üncü kez "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde "Bankacılık ve Finans Sektörü" kategorisinde "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülünü aldı.

Ankara'da düzenlenen törene Kuveyt Türk adına katılan Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ödülü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün elinden aldı. Törende ayrıca, Bakan Özlü, Kuveyt Türk Konya Ar-Ge Merkezi'nin sertifikasını Ar-Ge ve Kurumsal Mimari Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek'e teslim etti.


- "Türkiye'nin geleceği için yeni teknolojiler geliştiriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Kocaeli ve Konya'da bulunan Ar-Ge merkezlerinde yerli mühendisler tarafından geliştirilen teknolojileri Türkiye'nin hizmetine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve inovasyonun sadece bankamız için değil, Türkiye'nin geleceği için taşıdığı önemin bilinciyle yeni teknolojiler geliştiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize operasyonel kolaylıklar sunan BOA Bankacılık Platformu, Türkiye'de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu Senin Bankan, yine Türkiye'de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü, girişimciler ve FinTech geliştiricilerine daha kolay ve daha hızlı şekilde yeni uygulamalar geliştirmelerine imkan sunan API Market Platformu, Kuveyt Türk Ar-Ge merkezlerimizden çıkan çalışmalardan sadece birkaçıdır. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle katılım bankacılığının gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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