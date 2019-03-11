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Kuveyt Türk'e IFN Awards'ta iki ödül

- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Ülkemizin gelişimine katkı sunan projelere destek vermek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımına finansman sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz"

Kuveyt Türk'e IFN Awards'ta iki ödül
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İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, IFN Awards 2019'da iki ödül birden kazandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi. Banka, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News (IFN) tarafından İslami finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla 14’üncüsü bu yıl düzenlenen IFN Awards 2019'da iki ödül birden kazandı.

Kuveyt Türk, 1915 Çanakkale Köprüsü finansmanı ile "Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü" ödülünü alırken, Turkcell Superonline’a sağlanan telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal sukuk ihracı ile de "Türkiye’de Yılın İşlemi Ödülü" ödülüne layık görüldü.

Ödüller, Kuveyt Türk Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Müdürü Ragıp Ali Kılınç’a takdim edildi.


- "1915 Çanakkale Köprüsü, finansmanında faizsiz bir dilime sahip olmasıyla benzersiz bir proje"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yurt içinde gerçekleştirdikleri iki projeyle uluslararası piyasanın en saygın ödüllerinden birini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'nin gelişimine katkı sunan projelere destek vermenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü yatırımına finansman sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını bildiren Uyan, "Ana ortağımız Kuwait Finance House (KFH) ile birlikte grup olarak bu projeye, toplam finansmanının yüzde 8,8’ine tekabül eden 200 milyon avroluk bir katılım sağladık. 1915 Çanakkale Köprüsü, kamu-özel ortaklığı finansmanında faizsiz bir dilime sahip olmasıyla da benzersiz bir proje. O nedenle bu ödül, bizler için özel bir anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Telekomünikasyon sektöründe bir ilki gerçekleştirdik"


Ufuk Uyan, sukuk alanında aldıkları ödüle ilişkin ise şunları kaydetti:

"Geçen yıl, bankamızın yüzde 100 iştiraki olarak faaliyetlerini yürüten KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ, Turkcell Superonline'ın finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 125 milyon lira tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi. Telekomünikasyon sektöründe bir ilk niteliği taşıyan bu sukukla da ödüle layık görüldük. Ardından iki ayrı dilimde daha ihraç gerçekleştirerek toplamda 300 milyon lira tutara ulaştık ve bu alandaki piyasanın büyüyüp derinleşmesine katkıda bulunduk. Projenin global arenada ödüle layık görülmesi, hem bankamız hem de piyasalar adına sevindirici bir gelişme."

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Kuveyt Türködül
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