Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya EWE mersin
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Kuveyt Türk'e "Startup Dostu Şirket" ödülü

- Kuveyt Türk’e Corporate & Startup Day’de "Startup Dostu Şirket" ödülüne layık görüldü

Kuveyt Türk'e
banner17

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’e Corporate & Startup Day’de "Startup Dostu Şirket" ödülü verildi.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, banka, startup dünyasına yön veren liderler, şirketler ve startup’ları buluşturan, alanında en büyük etkinlik olarak kabul edilen Corporate & Startup Day'de ödül kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Girişimci Kurumlar Platformu ve Bizz Consulting iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, startup'lara yönelik ilham verici projeler paylaşıldı.

Startup ekosistemini katkı sunan kurum ve şirketlerin açıklandığı etkinlikte Kuveyt Türk, "Startup Dostu Şirket" ödülüne layık görüldü. Ödülü Kuveyt Türk adına Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Selman Ortaköy aldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran ve günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanını taşıyan Kuveyt Türk, startup’lara özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Özellikle 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, mentorluk, hibe, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti ve Ar-Ge desteği veren banka, bu zamana kadar 30 startup ve 100’ün üzerinde girişimciye katkı sağladı.

Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetimindeki 10 milyon TL’lik Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile belirli bir aşamaya gelen startup şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlere sermaye sağlıyor. Fona başvuru için Lonca girişimcisi olmak ön şart değil ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunuluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt TürkStartup Dostu Şirket
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5