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Kuveyt Türk'ten ihracata destek

- Kuveyt Türk, "İhracat Destek Paketi" kapsamında vadeleri uzattı

Kuveyt Türk'ten ihracata destek
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İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak İhracat Destek Paketi'ni açıkladı. Bu çerçevede banka, ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli paket kapsamında kar oranlarını avroda aylık 0,34'e, dolarda ise aylık 0,48'e düşürdü.

Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre banka "İhracat Destek Paketi" kapsamında kar oranını düşürdü, vadeleri uzattı.

Banka, ihracat bedeli taahhütlü işlemlere, 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay vadeli ve avroda aylık 0,34, dolarda ise aylık 0,48 kar oranlarıyla fon kullandırarak ihracatçının yanında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda 2019 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Araç ve ev finansmanlarında verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekleyerek bu sefer ihracatçılarımızı destekleyecek ve ülkemize döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık. Paket kapsamında, ihracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksitte ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli fon kullandırarak ihracatçımızın yanında olacağız."

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