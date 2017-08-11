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Kuveyt Türk'ten kolayca para çekme ve gönderme imkanı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, müşterilerine, para çekmeyi ve göndermeyi kolaylaştıran hizmetler sunuyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Mobil Şube'yi kullanan Kuveyt Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına ihtiyaç duymadan, telefon...

Kuveyt Türk'ten kolayca para çekme ve gönderme imkanı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, müşterilerine, para çekmeyi ve göndermeyi kolaylaştıran hizmetler sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Mobil Şube'yi kullanan Kuveyt Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına ihtiyaç duymadan, telefon numarasını bildikleri herkese para gönderebiliyor.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için Mobil Şube'ye giriş yapıp "Cep Telefonuna Para Gönderme" özelliğini seçtikten sonra karşı tarafın telefon numarasını girmek yeterli oluyor. Para gönderilen kişi, telefonuna gelen referans numarasıyla Kuveyt Türk ATM'lerinden parasını çekebiliyor.

Mobil Şube'nin yeni özelliği QR Kod da ATM'den kartsız para çekebilmeye imkan tanıyor. Kartsız para çekmek için Mobil Şube'ye giriş yaptıktan sonra "QR Kod ile Para Çek" menüsüne tıklayıp çekmek istenilen tutar giriliyor. Ardından ATM üzerinde 5 tuşuna basıp ekranda çıkan QR Kodu telefonun kamerasına okutulduktan sonra para çekim işlemi tamamlanıyor.


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