Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

Kuveyt Türk'ten KT Portföy'e üst düzey atama

- Bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ'nin yönetim kurulu üyeliğine ve genel müdürlüğüne Hamit Kütük getirildi

Kuveyt Türk'ten KT Portföy'e üst düzey atama
banner17

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ'ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kütük, yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı.

KT Portföy, 2,32 milyar liralık portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor.

1,16 milyar lira yatırım fonu, 1,9 milyar lira Emeklilik Yatırım Fonu yöneten KT Portföy, bireysel portföy yönetimi hizmeti de sunuyor. Firma, kurduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de girişimcilere destek oluyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5