Kuveyt Türk'ün milli yazılımı BOA, 20 ülkede kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün geliştirdiği milli bankacılık yazılımı BOA Bankacılık Platformu, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede kullanılacak.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, bu alanda yurt içinde imza attığı başarılarını yurt dışında da sürdürüyor. Banka, kendi bünyesinde geliştirdiği milli yazılımı ihraç ederek 20 ülkede 60'dan fazla bankada kullanılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kurduklarını belirterek, iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka olduklarını anımsattı.

Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri projeleri ve ürünleri, yüzde 100 Kuveyt Türk sermayesiyle, üç yıl önce kurdukları Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ adlı teknoloji firması aracılığıyla geliştirip satışa sunduklarını bildiren Gündebahar, "80'in üzerinde mühendis kadrosuna sahip Architecht firmamızla finans, mobil ve güvenlik teknolojileri alanında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Architecht, kısa bir süre içerisinde öncü ürünler geliştirmesinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü büyük projelerle bir teknoloji ihracatçısına dönüştü. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerimizde üretilen bankacılık projelerinin ticarileştirilmesiyle birlikte, yurt içi ve yurt dışında milyon dolarlar seviyesinde satış yapıldı." ifadelerini kullandı.





- Kuveyt Türk'ün BOA'sı 60 bankada kullanılacak

Architecht'in son büyük anlaşmasını, Ar-Ge merkezlerinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve bankacılık süreçlerinin iyileştirilmesinde yeni bir dönem başlatan BOA Bankacılık Platformu üzerinden gerçekleştirdiğini kaydeden Gündebahar, "Architecht, Kuveyt merkezli olup Mısır'da yazılım geliştirme merkezi bulunan ve bankacılık sistemleri satan yazılım firması ITS ile anlaştı. Şube otomasyon sisteminden mobil şubeye, ATM'den operasyon merkezine kadar tüm işlemlerin teknolojisi ihraç edildi. Aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede bulunan 60’dan fazla bankada, Kuveyt Türk’ün geliştirmiş olduğu teknolojiler kullanılacak. Sistemlerin kullanımına proje bitiminde başlanacak ve birkaç yıl içinde tüm ülkelerde yaygınlaştırılacak. Üç yılın sonunda yaklaşık 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yazılım ithalatının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz"





Şekerpınar Bankacılık ve Yaşam Üssü ile Konya’da yer alan Ar-Ge merkezlerinde hayata geçirdikleri ürün ve projelerin yurt içinde de tercih edildiğini vurgulayan Gündebahar, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım Bankası ile kurulum çalışmaları devam eden Posta Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası, milli yazılımımız olan BOA Bankacılık Platformu'nu tercih etti. Bunlara ek olarak, 2017'de Turkcell Finansman'a, 2018'de ise Posta Katılım Bankası’na gerçekleştirdiğimiz satışlarla finansal yazılım ithalatının azaltılmasına ve dövizin yurt dışına çıkışının önlenmesine katkıda bulunduk. Diğer yandan beyin göçünü engellemek ve milli entelektüel sermayemizi ülke içinde korumak adına doktoralı personel istihdamı sağlıyoruz. Öğretim üyeleri de izinlerinde Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen projelerde yer alabiliyor."