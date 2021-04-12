Kuyrukları yönetti ödülü aldı

TAV Technologies, havalimanında yolcu kuyruklarını oluşmadan öngörerek önlem almayı sağlayan Yolcu Akışı Yönetimi Platformu’yla iki ayrı ödül kazandı. Kamera verilerini kullanan sistem, bekleme sürelerini ve yoğunluğu gerçek zamanlı analiz ederek kuyruk oluşmadan uyarı veriyor.

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Technologies, International Data Corporation (IDC) Türkiye ofisinin 12.’sini düzenlediği IDC CIO Zirvesi’nde ödüllendirildi. TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Yolcu Akışı Yönetimi Platformu (Passenger Flow Management Platform) en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde birincilik ödülü aldı.

TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk aynı ürünle geçtiğimiz günlerde CXO Medya tarafından düzenlenen CIO Ödülleri’nde de ödül kazandı. Bu sene online olarak gerçekleştirilen IDC CIO Zirvesi “İnovatif Dijital Stratejiler: Yeni Gerçekliğin Gereklerine Uyumlanmak” başlığıyla düzenlendi.

TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk “Pandemi süreci tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdı. Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken havalimanı işletmecileri, havayolları ve diğer paydaşlar için de kaynakları verimli kullanma olanağı sağlıyor. Ödül alan ürünümüz, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerle uyumlu olarak terminaldeki kamera verilerini kullanarak yoğunluk, bekleme süresi, kuyruk uzunluğu gibi verileri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Kullandığı algoritma sayesinde oluşabilecek yoğunlukları öngörüyor ve uyarı veriyor. Yolcu akışını doğru yönetebilmek bekleme sürelerini azaltarak yolcu memnuniyetine doğrudan katkı sağlıyor. İşletmecilerin doğru kaynak planlaması yapabilmesine olanak veriyor. Pandemi döneminde özellikle önem kazanan sosyal mesafe takibini yapabiliyor. TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün üç kıtada 13 ülkede 30’dan fazla havalimanında kullanılıyor. Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ürünlerle ödül kazanmak bizim için ayrıca değerli” dedi.

TAV Technologies’in geliştirdiği Yolcu Akışı Yönetimi Platformu ilk olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı. Platformun önümüzdeki günlerde başta TAV’ın işlettiği havalimanları olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulması planlanıyor.

TAV Technologies hakkında

TAV Technologies, TAV Havalimanları Holding’in iştiraki olarak, havalimanı bilişim çözümlerinde uzman kadroları ve dünyanın önde gelen markaları arasına giren teknoloji ürünleri ile üç kıtada, 13 ülkede, 30’dan fazla havalimanına uluslararası organizasyonu ile hizmet sağlamaktadır. TAV Technologies, 15 yılı aşkın sürede havalimanı operasyonları ile kazandığı işletme ve proje tecrübelerini; sağlık, üretim ve inşaat sektörlerinin prestijli projelerinde tasarımdan danışmanlığa kadar uzanan geniş bir servis yelpazesinde sunmaktadır.