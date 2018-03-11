"Kuyum sektörünün makine ihtiyacını İtalyanlar karşılayabilir"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İtalyan Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Müdürü Aniello Musella, kısa süre önce yaptırdıkları bir araştırmaya göre, Türkiye'de kuyum sektörü üreticilerinin, ürünlerde kaliteyi daha fazla artırmak istediğini, bunun için de yüksek teknolojili makinelere ihtiyaç duymaya başladığını belirterek, "Bu alanda yüksek teknolojili makine ithal etmek istendiği anda ilk akla gelen ülke İtalya'dır. İtalyan makine üreticileri, Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayabilir." dedi.

Musella, AA muhabirinin ITA'nın Türkiye'deki faaliyetleri, yakın dönemde gerçekleştirecekleri etkinlikler ve potansiyel iş birliklerine yönelik sorularını yanıtladı.

ITA'nın, İtalyan hükümetine bağlı bir kuruluş olduğunu anlatan Musella, İtalyan firmaların diğer ülkelerle dış ticaretini ivmelendirmeyi, mevcut ilişkileri daha üst boyuta taşımayı, yatırımları desteklemeyi ve yabancı şirketlerle üretim iş birliklerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Musella, ITA'nın Türkiye'de 1986'dan bu yana faaliyet gösterdiğini aktararak, Türkiye'deki faaliyetlerde ana partnerlerinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) olduğunu kaydetti.

DEİK iş birliğiyle Türk ve İtalyan firmaları arasında ikili görüşmeler organize ettikleri bilgisini veren Musella, "Bu organizasyonlar kapsamında Türk ve İtalyan firmalarının bir araya gelip, kendi firmalarını tanıtma ve ticari ilişkilere girmesine imkan tanıyoruz. Kısa vadede, DEİK ile 28 Mart'ta Milano'da yenilenebilir enerji alanında yapılacak bir seminerde görüşmeler ayarlayacağımız bir organizasyonumuz olacak. Güneş ve enerji sektöründe faaliyet gösteren 20 Türk firmasının, Milano'da İtalyan firmalarla bir araya gelmesine ve iş birlikleri gerçekleştirmesine olanak sunacağız." diye konuştu.

Musella, ITA olarak son iki yılda stratejilerine farklı bir yön vermek durumunda kaldıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"İtalyan firmalarının son birkaç yılda Türk pazarına gelememe durumları söz konusu oldu. Türkiye'de düzenlenen fuarlara İtalya'dan katılımcı bulmakta zorlandığımız için farklı bir rota çizdik. Bu nedenle son iki yıldır Türk firmalarını İtalya'da misafir ederek görüşme imkanı sağlıyoruz. Bu durum 2015'e kadar tam tersiydi ve ITA olarak Türkiye'de yılda ortalama 10 uluslararası fuara 15 ila 60 arasında değişen bir sayıda katılımcı sağlıyorduk. Bu fuarlar medikal, kozmetik, makine, yan sanayi, mekanik, otomatik, ilaç ve otomasyon gibi önemli sektörlerde düzenleniyordu. Bu açıdan 2016 zor bir yıl oldu ama 2017'de aktivitelerimizi yavaş yavaş tekrar yapmaya başladık. Bu yıl için de mutluyuz, çünkü şimdiden onaylanmış 3 toplu katılımımız var."

- "Türkiye, dünyada ilk 10 kuyum üreticisi arasında"





Aniello Musella, bu yıl 22-25 Mart'ta düzenlenecek ve dünyanın önde gelen mücevher fuarlarından biri olan İstanbul Jewelry Show'un, toplu katılım sağlayacakları üç fuardan biri olduğunu, fuara toplam 41 İtalyan firmanın katılacağını dile getirdi.

Katılımcıların bir kısmının kuyum sektöründe altın işleme makineleri üreten firmalar olduğunu anlatan Musella, "Fuara makine üreticisi olarak 23 firma katılıyor. Kalan 18'i de kuyum sektöründe bitmiş ürün sunan firmalar. Bu katılımcılar arasında 6 makine üreticisi, Türk pazarına ilk defa giriş yapacağı için İtalyan hükümeti tarafından teşvik ediliyor. Genel anlamda Istanbul Jewelry Show bizim için önemli bir fuar." değerlendirmelerini yaptı.

Musella, altın işleme makineleri sektörünün kendileri için önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu sektörde çok önemli bir ülke olduğunu, dünyadaki ilk 10 kuyum üreticisi arasında yer aldığını söyledi.

Kuyum sektöründe zincir ve altın üretimi açısından Türkiye'nin, İtalya'nın ardından 3. sırada geldiğini aktaran Musella, şöyle devam etti:

"Kuyum sektörü üretimindeki artış ve hacim artık eski teknolojilerin kullanılmasına elverişli değil. Bunun için, yeni teknolojik makinelere gereksinim duyuluyor. Kısa süre önce yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Türkiye'de kuyum sektörü üreticileri, ürünlerde kaliteyi daha fazla artırmak istiyor. Bunun için de yüksek teknolojili makinelere ihtiyaç duymaya başladı. Bu alanda yüksek teknolojili makine ithal etmek istendiği anda ilk akla gelen ülke de İtalya'dır. İtalya, kuyum ürünlerinde tasarım ve dizayn açısından da dünyaca kabul edilmiş bir ülke. Dolayısıyla İtalyan makineleri, Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayabilir."

Musella, kuyum sektöründe Türk ve İtalyan firmalar arasında geçmişe dayanan sağlam bir ilişki bulunduğunu belirterek, iki ülke arasında birçok sektörde de potansiyel iş birliği fırsatı olduğunu sözlerine ekledi.