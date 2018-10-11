Kuyumcu Sigortası tanıtıldı

İSTANBUL (AA) – Türkiye genelinde 40 bin civarında kuyumcunun yüzde 40-50 indirimle faydalanabileceği Kuyumcu Sigortası, İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), Ak Sigorta ve İntegra Sigorta tarafından tanıtıldı.



Kuyumcu Sigortası’nın tanıtım toplantısı ve imza töreni Istanbul Jewelry Show’da bulunan İKO standında yapıldı.



Burada Kuyumcu Sigortası hakkında bilgiler veren İKO Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların bugüne kadar genel olarak sigorta konusuna soğuk baktığını hatırlattı.

Kuyumcu esnafının sigortaya soğuk bakmasında özel bir sigorta paketinin bulunmamasının etkili olduğunu aktaran Atayık, “İKO olarak hem maliyetleri düşürüp hem de kuyumculara özel kurgulanan bir sigorta paketi hazırlattık. İntegra Sigorta ve Ak Sigorta’yla beraber bir konsorsiyum halinde Türkiye genelindeki kuyumcularımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.





- “En büyük maliyeti sigortalı olmadığımız için ödüyoruz”





Türkiye’de 40 bin civarında kuyumcu bulunduğunu anlatan Atayık, bunların tamamının indirimli Kuyumcu Sigortası’ndan faydalanabileceğini söyledi.

Atayık şöyle konuştu:



“İmzaladığımız iş birliği protokolü kuyumculuk sektörümüze hayırlı olur inşallah. Önümüzdeki günlerde Kuyumcu Sigortası’nın tanıtımını ülke genelinde yapacağız. İllerimizin oda başkanlarıyla toplantımız var. Tüm kuyumcularımızın sigorta konusuna önem vermesini istiyoruz. Çünkü can ve mal güvenliği artık çok önemli. Neden derseniz, emtiamız çok pahalı. Altın çok pahalı, dövizimiz çok pahalı. Sigortalı olmamamız halinde en büyük maliyeti sigortalı olmadığımız için ödüyoruz. Yani hırsızlık, soygunla değil, sigortalı olmamakla en büyük bedeli ödüyoruz.



Hizmete aldığımız sigortanın içeriğinde gasp var, soygun var, suistimal var, çantacı dediğimiz pazarlamacı elemanlarımızın sigortası var. Tam kapsamlı bir sigorta paketidir. O yüzden esnaf arkadaşlarımızın, kuyumcularımızın bu sigorta anlaşmasına ilgi gösterip, bir an önce illerindeki kuyumcular odasıyla, bizimle veya Ak Sigorta veya İntegra Sigorta tarafıyla iletişime geçip bu işi yapmalarını istiyorum. Son dönemde kuyumculara karşı gasp ve soygunlar artmaya başladı. Kuyumcu Sigortası bunun için caydırıcı bir önlem olacak.”









- "Kuyumcularımız İKO’dan ve illerindeki kuyumcu odalarından bilgi alabilir"





Atayık, kuyumcu dükkanlarının güvenlik kamerası, alarm, kurşun geçirmez cam, akşamları vitrindeki ürünleri kasaya kaldırmak gibi kriterlere göre derecelendirildiğini belirterek, “Güvenlik kriterlerine, semtlere göre fiyatlar değişiyor. İşletme güvenlik tedbirinin ne kadar fazlasını kendisi alabiliyorsa sigorta maliyeti o kadar düşüyor. Esnaf dışarıda kendisi yaptırmak istediğine göre yüzde 40-50 ucuza yapabiliyor. Taşradaki kuyumcularımız İKO’dan ve illerindeki kuyumcu odalarından bilgi alabilir.” bilgilerini verdi.



Kuyumcu Sigortası İş Birliği Anlaşması’nı, Atayık, Ak Sigorta Kurumsal Satış Yöneticisi Utku Aksu ve İntegra Sigorta Ortağı Murat Güsar imzaladı. Kuyumcu Sigortası'nın imza töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.



