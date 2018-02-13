Kuyumcularda “14 Şubat“ hareketliliği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işlerinde bir süredir durgunluk yaşadıklarını belirten kuyumcu esnafı, Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşların ilgisinden memnun.

Tekirdağ Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü dolayısıyla piyasaların hareketlenmesinin esnafı sevindirdiğini söyledi.

Kuyumcuların işlerinin kış aylarında daha durgun olduğunu aktaran Şen, ''Kuyumcu esnafı önemli günler ile seviniyor. Sevgililer Günü de kuyumcu esnafının beklediği önemli günlerden. Esnaf, yaptığı kampanyalarla bu özel günleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Genelde bu günlerde tek taş tercih ediliyor.'' diye konuştu.

- "Özel günlerin kuyumculuk sektörüne yansıması çok güzel oluyor"



Tekirdağ'da kuyumculuk yapan Ahmet Gürsu, özel günlerde sektörün daha ön plana çıktığını dile getirdi.

Gürsu, yeni yılın geride bırakıldığını belirterek, "Şimdi 14 Şubat gibi önemli bir gün var. Kuyumculuk sektörü adına bugünler çok önemli. Böyle önemli günlere en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu günlerde kolyeler, küpeler, tek taş yüzükler daha çok satılıyor. Müşteriler bu ürünlere daha çok ilgi gösteriyor. Bu özel günlerin kuyumculuk sektörüne yansıması çok güzel oluyor. Bizler de bu durumun sonuçlarından memnun oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Kemal Geziciler ise Sevgililer Günü için özel kampanyalar hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz de müşterilerimize en son getirdiğimiz kampanyalı ürünlerimizi takdim ediyoruz. 99 liradan başlayan yüzük, kolye, 109 liradan başlayan küpelerimiz var. Yine tüm ürünlerimizde Sevgililer Gününe özel yanında hediyeler olan ürünlerimiz de mevcut. Sevgililer Günü öncesi gayet hareketli bir sezon oluyor. 7'den 77'ye herkes sevgilisine, eşine hediye alıyor. Biz de bu hareketlilikten gayet memnunuz. Genelde tek taş ve beş taş ile butik kolyeler tercih ediliyor."