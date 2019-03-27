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"Kuyumculukta işçilik gerektiren ürünlere 4 taksit geliyor"

- BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız" - "Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacak"

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İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız." dedi

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı.

Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getireceklerini dile getirdi.

Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacağının altını çizen Akben, yeni düzenlemenin hem tüketiciler hem de sektör için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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BDDK Başkanı Mehmet Ali AkbenKuyumculuk Sektörü
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