Kuzey Akım 2 hattında 200 kilometrelik boru döşendi

MOSKOVA (AA) - Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinde 200 kilometrelik boru hattının döşendiği bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2’den yapılan açıklamada, yaklaşık 20 gemiyle Kuzey Akım 2 için Baltık Denizi’nde boru döşeme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Proje inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği aktarılan açıklamada, “Proje kapsamında Baltık Denizi’nde 200 kilometrelik boru hattı döşendi. Tüm çalışmalar alınan izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

