Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ekonomi platform
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat
5 Aralık fırsatı
5 Aralık fırsatı
Çöpten enerji üretecek
Çöpten enerji üretecek

Kuzey Akım 2 hattında 200 kilometrelik boru döşendi

- Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi

Kuzey Akım 2 hattında 200 kilometrelik boru döşendi
banner17

MOSKOVA (AA) - Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinde 200 kilometrelik boru hattının döşendiği bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2’den yapılan açıklamada, yaklaşık 20 gemiyle Kuzey Akım 2 için Baltık Denizi’nde boru döşeme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Proje inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği aktarılan açıklamada, “Proje kapsamında Baltık Denizi’nde 200 kilometrelik boru hattı döşendi. Tüm çalışmalar alınan izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZEnerjiKuzey Akım 2Rusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1