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"Kuzey Akım 2 projesine" iptal çağrısı

- Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akım 2 projesini kınarken iptal edilmesi çağrısı yaptı

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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesini kınayarak iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, 2017 yılında yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren bir karar metnini oyladı. Karar metni, genel kurulda 105'e karşı 433 oyla onaylandı.

Ukrayna'nın enerji alanında iş birliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yaptıklarının olumlu karşılandığına vurgu yapılan kararda, ülkenin özellikle gaz ve elektrik piyasasında reform yapmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin, "Milletvekilleri, Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşasını kınıyor. Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'ndeki gerginlikle ilgili olarak karar metninde, Rusya'ya Ukrayna'nın gemileri ile mürettebatlarını koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
APAvrupaKuzey Akım
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