Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Nijerya Trabzon Turkey ekonomi
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı

- Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesini sağlayacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşası için hazırlıklar başladı

Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı

MOSKOVA (AA) - Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşası için hazırlık çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, deniz aşırı boru döşeme gemisi "Castoro 10" tarafından inşaat hazırlıkları için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Hazırlık çalışmalarına Almanya'nın Lubmin kenti sahilinde başlandığı kaydedilen açıklamada, "Projede kullanılacak borular Castoro 10 gemisinde kaynak yapılıp, vinçler yardımıyla karada yer alan tesislere bağlanıyor. Çalışmalar aynı zamanda Almanya'nın Greifswald şehrinde de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDOĞALGAZEnerjiKuzey Akım 2Rusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5