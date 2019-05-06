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Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı

- ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin itiraz ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinde bin 170 kilometrelik boru döşendi

Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı
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MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 48'ine tekabül eden bin 170 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 30 Nisan’da Rus karasularında boru hattı döşenmesine başlandığı belirtildi.

Proje inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediği kaydedilen açıklamada, “Gazprom, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 48’ini oluşturan bin 170 kilometrelik boru döşeme işini tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiGazpromKuzey Akım 2
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